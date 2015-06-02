国际油市：柴油裂解价差上升，但涨势受台湾与马来西亚现货供应压制

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月2日 - 行业消息人士称，亚洲柴油裂解价差周二上升，不过涨势受到来自台湾和马来西亚的现货供应的压制。
路透数据显示，7月柴油裂解价差上升0.33美元，至每桶较迪拜原油价格升水14.60美元。
台湾中油公司五个月以来首次出售柴油船货，交易员称此举料将令供应充足的市场承压。
马来西亚国家石油公司(Petronas)出售一船含硫10ppm的柴油现货，交易员称这令该品级柴油升水承压。
一名行业消息人士透露，越南Petrolimex购买2.5万吨含硫500ppm的柴油，6月15-25日从马来西亚或泰国发运，价格为较新加坡现货报价每桶升水0.3-0.4美元。
消息人士补充道，该公司还以升水2美元的价格，购买了1.1万吨发运至Nhabe的同船期同品级柴油。
行业消息人士表示，缅甸国有企业Myanma Petrochemical Enterprise可能已从中石油手中买入28.2万桶航煤，7-10月发货。不过该消息无法得到证实。
交易员称，在海湾地区，Emarat正求购7月发货的航煤。
新加坡现货市场，兴隆向维多出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为6月17-21日，价格较6月17-23日新加坡现货每桶平均价贴水0.2美元。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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