国际油市：柴油裂解价差上升，但涨势受台湾与马来西亚现货供应压制

路透新加坡6月2日 - 行业消息人士称，亚洲柴油裂解价差周二上升，不过涨势受到来自台湾和马来西亚的现货供应的压制。

路透数据显示，7月柴油裂解价差上升0.33美元，至每桶较迪拜原油价格升水14.60美元。

台湾中油公司五个月以来首次出售柴油船货，交易员称此举料将令供应充足的市场承压。

马来西亚国家石油公司(Petronas)出售一船含硫10ppm的柴油现货，交易员称这令该品级柴油升水承压。

一名行业消息人士透露，越南Petrolimex购买2.5万吨含硫500ppm的柴油，6月15-25日从马来西亚或泰国发运，价格为较新加坡现货报价每桶升水0.3-0.4美元。

消息人士补充道，该公司还以升水2美元的价格，购买了1.1万吨发运至Nhabe的同船期同品级柴油。

行业消息人士表示，缅甸国有企业Myanma Petrochemical Enterprise可能已从中石油手中买入28.2万桶航煤，7-10月发货。不过该消息无法得到证实。

交易员称，在海湾地区，Emarat正求购7月发货的航煤。

新加坡现货市场，兴隆向维多出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为6月17-21日，价格较6月17-23日新加坡现货每桶平均价贴水0.2美元。(完)

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