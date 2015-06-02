国际油市：亚洲石脑油裂解价差持平，汽油市场持坚

路透新加坡6月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二持稳于每吨91.70美元，北亚买家上周多次出手购买后，目前需求迟滞。

5月27-29日，台湾、日本和韩国买入总计17.5万吨7月船期的石脑油。

Lotte Chemical在5月29日买入5万吨7月上半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.75美元，低于5月18日支付的升水2.75-3.00美元。

较低的升水反映出基本面低迷，因供给增加而需求减弱。

印度6月出口总计接近53万吨，创下2014年10月来最高。

一位在新加坡的交易员说：“印度的出口通常在雨季上升，”并表示这可能还会持续几个月。

印度石油公司(IOC)出售3.5万吨石脑油，将其6月总出口量提升至逾14万吨，是该公司逾两年半以来最大的数量。

印度的HPCL求购至少3.5万吨船期为6月20-25日的汽油，招标在6月2日结束。

新加坡现货市场，有四笔汽油交易达成，未有石脑油交易。

中石油以每桶82.30美元的价格，从道达尔购入一艘92号汽油船货，船期为6月23-27日。

其还分别以82.90和82.80美元的价格，分别从卢克石油和PTT手中各购入一艘92号汽油船货，船期为6月17-21日。

中石油还以每桶84.65美元的价格，向SK Energy出售一艘95号汽油船货，船期是6月18-22日。(完)

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