国际油市：亚洲石脑油裂解价差持平，汽油市场持坚

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二持稳于每吨91.70美元，北亚买家上周多次出手购买后，目前需求迟滞。
5月27-29日，台湾、日本和韩国买入总计17.5万吨7月船期的石脑油。
Lotte Chemical在5月29日买入5万吨7月上半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.75美元，低于5月18日支付的升水2.75-3.00美元。
较低的升水反映出基本面低迷，因供给增加而需求减弱。
印度6月出口总计接近53万吨，创下2014年10月来最高。
一位在新加坡的交易员说：“印度的出口通常在雨季上升，”并表示这可能还会持续几个月。
印度石油公司(IOC)出售3.5万吨石脑油，将其6月总出口量提升至逾14万吨，是该公司逾两年半以来最大的数量。
印度的HPCL求购至少3.5万吨船期为6月20-25日的汽油，招标在6月2日结束。
新加坡现货市场，有四笔汽油交易达成，未有石脑油交易。
中石油以每桶82.30美元的价格，从道达尔购入一艘92号汽油船货，船期为6月23-27日。
其还分别以82.90和82.80美元的价格，分别从卢克石油和PTT手中各购入一艘92号汽油船货，船期为6月17-21日。
中石油还以每桶84.65美元的价格，向SK Energy出售一艘95号汽油船货，船期是6月18-22日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。