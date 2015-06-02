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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 21:34 BJT

美国热股：凯雷投资集团拟发行普通股，股价大跌近5%

路透6月2日 - 私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 宣布将发行700万单位普通股，并称其计划使用所筹资金，从现有股东手中购买相同数量的Carlyle Holdings合伙人股份。

凯雷股价周二盘初大跌4.8%，周一收报30.97美元。(完)

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