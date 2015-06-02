国际油市：亚洲380-cst燃料油升水触及逾五年高位，成交量创纪录

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月2日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二触及逾五个月高位，因受到现货需求强劲的支撑。燃料油现货交易成交量触及纪录高位。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格升水周二上升1.02美元，达到每吨3.47美元。
由于适逢公共假期，周一没有现货交易达成。
周二有创纪录的62万吨燃料油完成交易，接近5月全月成交量的三分之一，其中56万吨为380-cst燃料油。
“我认为今天可能创下了(成交量)纪录，”一名新加坡交易员表示，意指180-cst和380-cst燃料油的全天总成交量。
另一名交易员称，在他五年多的职业生涯中，单日最大成交量是2013年6月出现的大约40万吨。
交易员预期，根据380-cst燃料油衍生品的未平仓合约数量判断，该品种燃料油6月成交量将会轻松超过300万吨。
由于380-cst燃料油的需求强劲，燃料油粘度价差，即180-cst与380-cst燃料油的价格之差创下2014年1月27日以来最大收窄幅度。
粘度价差周二收窄3.50美元，至每吨8.50美元。
在招标消息方面，台湾台塑正求售1.5万吨裂解燃料油，船期为6月13-15日。招标将于6月3日结束。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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