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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 21:42 BJT

美国股市：受希腊债务问题担忧拖累开低，关注今日稍后的数据

路透6月2日 - 美国股市周二开低，投资者担心希腊同国际金主谈判的结果，而稍后的数据可能提供有关美联储加息时点的线索。

道琼工业指数 下跌42.11点或0.23%，报17,998.26。标准普尔500指数 下滑5.43点或0.26%，至2,106.3点。Nasdaq指数 下跌16.22点或0.32%，报5,066.71点。(完)

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