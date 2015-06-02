欧洲汇市：欧元兑英镑跳涨逾1%，因乐观预期希腊将达成债务协议

路透伦敦6月2日 - 欧元兑英镑周二飙升至逾三周高位，对希腊和债权人将达成债务协议，希腊将避免违约的乐观情绪不断增强。

一位消息人士称，希腊国际债权人接近完成援助协议草案，并将提交给希腊政府，这为希腊和债权人旷日持久的改革换现金协议磋商注入新动能。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，“即便从理论上看也不可能”在本周达成希腊债务协议，围绕希腊经济改革的讨论仍在进行中。迪塞尔布洛姆的讲话带动欧元从高位回落。

欧元兑英镑 盘中劲涨1.4%，至5月8日来最高的0.7304英镑，之后下滑至0.72635英镑，仍上升1.1%。

欧元兑美元 也走强，上扬1.8%，至1.1195美元，之后回落至1.1124美元。

“达成希腊债务协议的希望使欧元空头遭逼仓，使欧元上涨，”一伦敦现货交易商表示，“迪塞尔布洛姆的讲话在一定程度上打压了欧元，但总体人气仍偏向于对欧元有利。”

欧元的涨势也得益于英镑兑美元上涨。稍早公布的数据显示，4月英国抵押贷款批准宗数升幅为逾六年来最大，5月建筑商信心触及九年高位，这些数据合力扶助英镑从近期低位反弹。

英镑兑美元 上涨0.9%，报1.5340美元，高于数据公布前在1.5200美元左右的水平，且远远高于周一触及的三周低位1.5170美元。

Markit/CIPS英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)自4月所及22个月低点54.2，升至55.9，高于荣枯分水岭50和路透调查中分析师的预估值55.0。 (完)