金属期市：期铜因美元下跌上涨，但中国需求忧虑持续

* 研判中国铜需求力道

* 中国铝出口利润下降

路透伦敦6月2日 - 期铜周二攀升，因美元下跌，但中国制造业数据疲弱巩固了中国需求下降的预期，这限制了铜市的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,040美元，高于周一的6,024美元。

美元下跌，使美元计价的工业金属对非美国企业来说更便宜。

中国占了全球铜消费的一半。今年全球消费估计约为2,200万吨。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)创出六个月最高，表明随着政策逐步落地，经济趋稳态势初步形成；不过汇丰制造业PMI仍处萎缩区间，且官方非制造业PMI创六年半低点，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长仍需放在重要位置。

“人们在等待看中国需求如何。我认为，中国需求有些疲弱，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。

“但需求只是等式的一半。另一半是供应，我们仍处于铜产量高于趋势增长水平的五年期之中。”

LME三个月期铝收报1,740美元，低于周一收报的1,762美元。

铝实货市场溢价下降，使中国出口不再那么有利可图。

“溢价降至低位，足以开始遏制一些中国重熔铝的出口，”摩根大通在报告中说，“我们预计，5月和6月报告将显示中国铝制品出口放缓。”

期锌 稍早触及的两个月低位2,139美元，最后报2,158美元，低于周一收报2,165美元。

期铅 收报1,927美元，周一买盘最后报1,930美元。

期锡 从昨日的15,370美元上升至15,530美元。期镍 报13,050美元，高于周一的12,985美元。(完)

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