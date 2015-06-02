欧洲股市：南欧股市上涨，希腊股市因债务问题的不确定性下跌

* 希腊股市下跌，因其债务问题的不确定性犹在

* 意大利、西班牙和葡萄牙等南欧国家股市上涨，跑赢下跌的德股

路透伦敦6月2日 - 希腊股市周二下跌，因其债务问题的不确定性犹在，但欧元反弹--欧元疲弱提振德国出口企业的表现--驱使投资者撤出德国股市，转向南欧股市。

希腊指数 大跌2.5%，反映希腊和债权人的磋商缺乏具体进展，令一些投资者担心。

希腊必须在本月向国际货币基金组织(IMF)偿还总计16亿欧元贷款。第一笔是6月5日到期的3亿欧元贷款。

欧元上涨，摆脱希腊忧虑带来的压力，受好于预期的欧元区通胀数据推动。

欧元反弹，向德股DAX指数 施压，且驱使交易商撤出德国股市，转向其他市场。德股DAX指数在4月触及纪录高位，因欧元在今年迄今大部份时间走弱，使德国出口企业受益。

德股DAX指数 收跌0.94%，报11,328.80点。

南欧股市对欧元走强不是太敏感，意大利 、西班牙 和葡萄牙股市 全线上涨，升幅在0.3%-0.7%不等。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.9%，报1,572.60点。