纽约期市：咖啡期货延续涨势，纽约可可在七个交易日内首次上涨

路透纽约/伦敦6月2日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二上涨，连续第五日攀升，受一利多的作物报告和巴西雷亚尔走强提振，纽约可可结束六日跌势，受汇价支撑。

原糖期货连升第四天，也受助于雷亚尔兑美元上涨，而近月7月/10月合约贴水收窄至去年7月来最低。

阿拉比卡咖啡期货延续涨势，此前交易行Neumann Kaffee Gruppe在报告称，预计最大咖啡豆种植国巴西的2015/16年咖啡豆产量为4,730万包，在预估区间的低端，低于上年产量。

该公司也预期全球供应缺口收窄。一些交易商认为这是利多消息，因一些人原本预期全球供应过剩。

交易商表示，巴西雷亚尔连续第二日上涨，吸引投机性买盘。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高2.9美分，或2.2%，报每磅1.3270美元。7月罗布斯塔咖啡期货 急升24美元，或1.4%，报每吨1,723美元。

纽约7月可可期货 收涨59美元，或1.9%，报每吨3,112美元。伦敦7月可可期货 收高17英镑，或0.8%，报每吨2,111英镑。

7月原糖期货 收高0.07美分，或0.6%，报每磅12.32美分。8月白糖期货 收高1.60美元，或0.5%，报每吨355.00美元。(完)

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