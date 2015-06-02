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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因小麦续涨和美元下跌

路透芝加哥6月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨1.8%，交易商表示，美元走弱引发一轮空头回补，玉米在周一曾跌至七个月低位。

小麦连续第二日大幅上涨，进一步支撑玉米。

近月CBOT玉米合约 触及一周高位。

　　7月玉米合约 升6-3/4美分，报3.59美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为321,543口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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