全球金市：金价因美元下跌而上涨，关注希腊债务磋商

* 欧元兑美元上涨

* 4月美国工厂订单下降

路透纽约/伦敦6月2日 - 金价周二小幅上涨，因美国经济数据令人失望拖累美元下跌，且就希腊债务危机举行的高层会议是否会取得重大突破的不确定犹在，黄金对此作反应。

1843 GMT，现货金 上升0.4%，报每盎司1,193.75美元。

美国8月期金 收涨5.70美元，报每盎司1,194.40美元。

“我认为，今日黄金无疑是对欧元/美元走势作反应，”Sprott Assett Management贵金属策略师Trey Reik说。

“今日黄金没有表现的更好让我有些担心，因为今日条件相当理想。目前金市很脆弱，且根基很浅。”

欧元兑美元 上涨，因预计希腊和债权人可能达成协议。

4月美国工厂订单意外下跌，也拖累美元 下滑。

投资者将留意本周余下时间公布的经济数据，重头戏是周五出炉的月度非农就业报告，以寻找美国何时升息的线索。

现货铂金 结束之前连跌五日的頽势，上涨0.8%，报每盎司1,108.10美元，仍接近约11周最低水平。目前铂金与黄金的价差为2013年1月以来最低，较黄金贴水90美元。

现货银 升0.4%，报每盎司16.77美元。现货钯金 回落0.8%，报每盎司765.01美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金