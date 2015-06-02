美国债市：公债收益率触及两周高位，和欧债收益率走势一致

* 欧债市场遭遇抛售，向美债施压
* 美国工厂订单下跌，但对公债的影响短暂
* 美联储理事布雷纳德称美国升息步伐将是渐进的
路透纽约6月2日 - 美国长期公债收益率周二升至两周高位，受助于欧元区通胀攀升推动欧元区公债收益率上涨，且投资者对周五出炉的美国非农就业报告感到乐观。
欧债市场的卖压蔓延至美国公债市场，导致美债收益率飙升。
欧盟统计局周二公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%(预估为上升0.2%)，4月为持平。
该数据带动指标德债 收益率升至三周最高的0.702%。
“德债价格大跌是近期美国公债价格回落的主要原因，”Action Economics固定收益部门董事Kim Rupert说。
此外，分析师称，市场人士开始消化美国非农就业报告将好于预期的押注。
“我认为，市场期待美国就业趋势将继续上升，”RBS Securities美国公债策略师Tyler Tucci说。
一项路透调查显示，接受访问的经济学家预料5月非农就业岗位将增加22.5万个。分析师表示，市场传闻的增幅介乎24-25万个。
“毫无疑问，在非农就业报告出炉前买家离场观望，”Action的Rupert说，“我认为，市场观点是第一季的问题只是暂时性的，且我们看到一些数据证实了这一观点。”
纽约尾盘，30年期美国公债 价格下挫逾一个大点，收益率从周一尾盘的2.932%升至3.018%。30年期公债收益率盘中触及两周高位3.032%。
10年期美国公债 价格下跌21/32，收益率从周一尾盘的2.178%上涨至2.266%。10年期美国公债收益率盘中触及两周高位2.277%。
美国工厂订单意外下跌0.4%，令公债收益率短暂下滑。
美联储理事布雷纳德立场温和的讲话也给美债收益率带来短暂影响。她表示，近期美国经济疲弱可能不只是暂时的，美联储开始升息后，升息步伐将是渐进的。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.661
五年期公债 99-15/32 (-08/32) 1.610
10年期公债 98-24/32 (-22/32) 2.268
30年期公债 99-21/32 (-1-11/32) 3.018(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)