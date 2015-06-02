纽约期市：ICE期棉下滑，未确定德州降雨的影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在昨日大跌后续挫，还未确定德州近期降水对当地生长的棉花最终带来有利还是有害的影响。
“没有人知道多少棉花将受到破坏，以及剩余的棉花是否会弥补这些损失。所有人都在猜测，”英国企业Plexus Cotton Ltd.的风险管理董事Peter Egli说。
ICE-7月期棉 收跌0.15美分，或0.2%，收报每磅63.60美分。盘中交易区间为63.33-64.29美分。
12月期棉合约 下跌0.01美分，收报64.06美分。
12月合约较7月合约溢价攀升至0.46美分，昨日为0.32美分。
期货市场总成交量减少9,710口，至23,517口。数据显示，上一交易日，未平仓合约减少1,162口，至188,508口。
美元指数 下跌1.52%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 上扬1.05%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。