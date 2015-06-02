纽约期市：ICE期棉下滑，未确定德州降雨的影响

路透纽约6月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在昨日大跌后续挫，还未确定德州近期降水对当地生长的棉花最终带来有利还是有害的影响。

“没有人知道多少棉花将受到破坏，以及剩余的棉花是否会弥补这些损失。所有人都在猜测，”英国企业Plexus Cotton Ltd.的风险管理董事Peter Egli说。

ICE-7月期棉 收跌0.15美分，或0.2%，收报每磅63.60美分。盘中交易区间为63.33-64.29美分。

12月期棉合约 下跌0.01美分，收报64.06美分。

12月合约较7月合约溢价攀升至0.46美分，昨日为0.32美分。

期货市场总成交量减少9,710口，至23,517口。数据显示，上一交易日，未平仓合约减少1,162口，至188,508口。

美元指数 下跌1.52%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 上扬1.05%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)