美国股市: 收低，公债收益率攀升拖累公用事业股下跌

* 能源股跟随油价上涨

* 美联储理事布雷纳德称美国经济放缓可能不只是暂时性的

* 道指下跌0.2%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约6月2日 - 美国股市周二下跌，因公债收益率上升拖累公用事业股和其他高息股走低，但能源股走高及希腊和债权人可能接近达成交易的乐观情绪，限制股市跌幅。

标普能源指数 大跌1.4%，跌幅居前，此前美国长债收益率上升至两周高位。公用事业股和其他派息股通常会和公债竞争投资资金。

能源股上涨，和油价一起攀升。标普能源指数 上升0.5%，涨幅居前。

“今日公用事业股表现远远落后，显然是因为人们认为(美国)利率将是较早而非较迟上升，”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。

希腊债权人就将提交给希腊政府讨论的改革换现金协议条款达成一致，以结束与希腊为期四个月的磋商。

“我不认为希腊问题未来会困扰股市，”他说。

道琼工业指数 收跌28.43点，或0.16%，收报18,011.94点；标准普尔500指数 下滑2.13点，或0.1%，收报2,109.60点；Nasdaq指数 收跌6.404点，或0.13%，收报5,076.524点。

梅西百货 劲涨2.5%，报68.49美元。路透报导称，几家对冲基金要求梅西百货考虑一些针对旗下物业的选项，包括出售公司旗下一些主要地产，然后租回使用。

在其他上涨个股中，通用汽车 上涨0.1%，报36.22美元，之前公司预计，5月美国汽车销售增幅将为2006年1月来最强。

对美联储何时升息的忧虑也令投资者保持谨慎。美联储理事布雷纳德称，近期美国经济表现疲弱可能不只是暂时性的，消费者支出和投资疲弱，以及美元上涨带来的全面影响越发明显。

钢企上涨，美国钢铁公司(United States Steel)劲涨7.9%，报25.78美元，录得1月来最大单日百分比升幅。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约55亿股，低于过去五日日成交均值63亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,648和1,385家，比率为1.19:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,594和1,149家，比率为1.39:1。

有3只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有93只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)