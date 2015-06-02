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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.51 -0.27 -0.30 1881574

京东 34.80 +0.04 +0.12 7089102

新浪 50.61 +0.40 +0.80 3890875

搜狐 66.94 +1.19 +1.81 483352

网易 144.43 +0.26 +0.18 917609

百度 203.36 +1.80 +0.89 2304925

台湾

台湾积体电路 23.67 -0.47 -1.95 3352710

联电 2.20 -0.02 -0.90 57899

日月光 6.96 -0.06 -0.85 194052

硅品精密 7.89 -0.15 -1.87 767462

和信超媒体 0.70 +0.00 +0.34 125906

友达 5.31 +0.06 +1.14 145465

中华电信 31.60 -0.10 -0.32 24787

台湾国际航电 45.58 +0.11 +0.24 533417

香港

中国移动 65.87 +0.66 -0.35 219401

中国联通 17.22 +0.17 +1.00 76444

中国电信 67.06 +0.25 +0.37 15750

中芯国际 5.64 -0.04 -0.70 1112

电讯盈科 6.13 -0.16 -2.51 1410

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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