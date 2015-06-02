《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.51 -0.27 -0.30 1881574
京东 34.80 +0.04 +0.12 7089102
新浪 50.61 +0.40 +0.80 3890875
搜狐 66.94 +1.19 +1.81 483352
网易 144.43 +0.26 +0.18 917609
百度 203.36 +1.80 +0.89 2304925
台湾
台湾积体电路 23.67 -0.47 -1.95 3352710
联电 2.20 -0.02 -0.90 57899
日月光 6.96 -0.06 -0.85 194052
硅品精密 7.89 -0.15 -1.87 767462
和信超媒体 0.70 +0.00 +0.34 125906
友达 5.31 +0.06 +1.14 145465
中华电信 31.60 -0.10 -0.32 24787
台湾国际航电 45.58 +0.11 +0.24 533417
香港
中国移动 65.87 +0.66 -0.35 219401
中国联通 17.22 +0.17 +1.00 76444
中国电信 67.06 +0.25 +0.37 15750
中芯国际 5.64 -0.04 -0.70 1112
电讯盈科 6.13 -0.16 -2.51 1410
(完)
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