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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--6月3日-6月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    6月1日当周
    
    6月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值         --        +0.8%
                              (较上年同期)                         --        +2.4%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --    买超9,118
           外国投资日本股票(亿日圆)                                --    买超5,612
    
    6月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          5月         --       12,501
    
    6月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          4月         --         -1.2
             领先指标(较前月)                                      --         +0.8
    
    6月8日当周
    
    6月7日(日) 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  5月         --        +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              4月         --   盈余27,953
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值         --        +2.4%
             GDP(较前季)                                           --        +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                   --        +0.4%
             GDP民间消费(较前季)                                   --        +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                   --        -0.2%
    
    6月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        5月         --         53.6
    
    6月9日(二)
    0500 日本消费者信心指数                            5月         --         41.5
    2300 韩国失业率                                    5月         --         3.7%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  5月         --        +0.1%
                             (较上年同期)                          --        -2.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                          4月         --        +2.9%
                     (较上年同期)                                  --        +2.6%
    
    6月10日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       6月         --        +9.0%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                 第二季         --        正2.4 (完)

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