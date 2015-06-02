澳新经济指标预测--6月3日-6月10日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.70 6月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.5% 6月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.4% +0.3% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差22.5 逆差13.22 商品/服务进口(较前月) -- -2.0% 商品/服务出口(较前月) -- -2.0% 6月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 47 6月8日当周 6月8日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +0.9% 6月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 5月 -- 正4.0 企业信心指数 -- 正3 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -2.5% 网上招聘广告 -- +2.4% 0130 澳洲房屋融资 4月 -- +1.6% 投资性房屋融资 -- +6.4% 6月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +6.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- +3.9%(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。