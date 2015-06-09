《香港报摘》--信报6月9日

* 要闻版头条：

--新鸿基地产 旗下何文田豪宅项目天铸首批推出52伙单位，撇除最高折扣平均尺价为3.2万港元，为同区最贵。

* 其他：

--内地媒体引述消息人士称，中国银行 有望成为下一个混合所有制改革试点的国有大银行，受此消息刺激，内银股全线造好。

--香港证监会公布，高银地产 股权高度集中，95.16%股权集中在主席潘苏通及13名股东手上，公众持股量仅4.84%；高银地产管理层在电话会议中表示，暂不知悉13名股东的身份。

--据内地财经杂志报导，新组建的国家电力投资集团管理层共有10人，来自中电投和国核各5人，惟中电投副总经理、国家前总理李鹏的女儿李小琳未包括在内。

--海通国际 执行董事许仪在股东周年大会后强调，虽然公司代客户持有汉能薄膜 的股份，但公司本身并没有任何持股。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘