《香港报摘》--信报6月9日

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 要闻版头条：
--新鸿基地产 旗下何文田豪宅项目天铸首批推出52伙单位，撇除最高折扣平均尺价为3.2万港元，为同区最贵。
* 其他：
--内地媒体引述消息人士称，中国银行 有望成为下一个混合所有制改革试点的国有大银行，受此消息刺激，内银股全线造好。
--香港证监会公布，高银地产 股权高度集中，95.16%股权集中在主席潘苏通及13名股东手上，公众持股量仅4.84%；高银地产管理层在电话会议中表示，暂不知悉13名股东的身份。
--据内地财经杂志报导，新组建的国家电力投资集团管理层共有10人，来自中电投和国核各5人，惟中电投副总经理、国家前总理李鹏的女儿李小琳未包括在内。
--海通国际 执行董事许仪在股东周年大会后强调，虽然公司代客户持有汉能薄膜 的股份，但公司本身并没有任何持股。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉/雷美珍; 审校 林高丽)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)