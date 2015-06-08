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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:44 BJT

《香港报摘》--信报6月8日

* 要闻版头条：

--中港基金会互认政策细则仍有待厘清，但基金界人士认为，本港基金于内地销售面对的挑战将大于内地基金来港销售。

* 其他：

--光大国际 宣布，与江苏省如皋市人民政府签署生物质发电项目投资协议，首期总投资额约为3.2亿元人民币（4亿港元），设计总规模约为年处理农林秸秆28万吨。

--中国神华 发布公告称，该公司高级副总裁郝贵正在接受有关机关的司法调查，不能正常履职。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 雷美珍/林高丽)

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