《香港报摘》--信报6月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--中港基金会互认政策细则仍有待厘清，但基金界人士认为，本港基金于内地销售面对的挑战将大于内地基金来港销售。
* 其他：
--光大国际 宣布，与江苏省如皋市人民政府签署生物质发电项目投资协议，首期总投资额约为3.2亿元人民币（4亿港元），设计总规模约为年处理农林秸秆28万吨。
--中国神华 发布公告称，该公司高级副总裁郝贵正在接受有关机关的司法调查，不能正常履职。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 雷美珍/林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。