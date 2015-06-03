《香港报摘》--经济日报6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--最近负面消息不绝的汉能薄膜发电 ，其大股东李河君昨日在公司副主席代明芳陪同下现身中环ifc商场，但公司近期急跌、受查、售股予员工等问题，均拒作回应。
* 其他：
--据报导，阿布扎比国家主权财富基金--阿布扎比投资局已获中国批准，有资格通过合格境外机构投资者（QFII）机制向中国股市投资15亿美元，比一年前的10亿美元额度多出50%。
--三间香港银行昨天略减人民币定期存款息率，包括存息日升日跌的中银香港 把50万元人民币新资金的短中长息下调0.1厘，如以一年存期计，其最新息率为2.4厘，与另一发钞行渣打 看齐。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。