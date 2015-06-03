《香港报摘》--经济日报6月3日

* 要闻版头条：

--最近负面消息不绝的汉能薄膜发电 ，其大股东李河君昨日在公司副主席代明芳陪同下现身中环ifc商场，但公司近期急跌、受查、售股予员工等问题，均拒作回应。

* 其他：

--据报导，阿布扎比国家主权财富基金--阿布扎比投资局已获中国批准，有资格通过合格境外机构投资者（QFII）机制向中国股市投资15亿美元，比一年前的10亿美元额度多出50%。

--三间香港银行昨天略减人民币定期存款息率，包括存息日升日跌的中银香港 把50万元人民币新资金的短中长息下调0.1厘，如以一年存期计，其最新息率为2.4厘，与另一发钞行渣打 看齐。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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