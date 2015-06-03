《香港报摘》--其他报纸重要消息6月3日

* 明报：

--香港珠宝零售商--周生生 表示，今年首五个月，销售额和同店销售均录得负增长，正在洽谈的分店续租方面，部分位于游客区的街舖租金存在双位数字减幅。

* 文汇报：

--中信股份 总裁张极井表示，中澳铁矿第三至六条生产线的建设，目前由集团自组的EPC负责兴建，进展顺利，料第三、四条生产线可于今年底试产，第五、六条生产线有望于明年上半年试产。对于是否需要再为项目拨备，他称今年未考虑有关问题。

* 苹果日报：

--长实地产 昨日推出将军澳住宅楼盘＂峻滢＂二期余下471个单位，不足六小时全数获认购，一星期内楼盘总共872个单位几近沽清。据统计，集团过去五个月累推三个楼盘，合计共套现逾200亿港元。

* 东方日报：

--联交所资料显示，丽新国际 副主席周福安5月22日行使认股权，换取775万股丽国股份后，于5月27日以每股1.38港元，沽出当中45.8万股。而他早在5月初同样在换股后沽出套现。证券界关注周福安或会进一步减持，加上有多个基金股东减持，或会对丽国股价构成压力。（完）