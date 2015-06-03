《香港报摘》--其他报纸重要消息6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--香港珠宝零售商--周生生 表示，今年首五个月，销售额和同店销售均录得负增长，正在洽谈的分店续租方面，部分位于游客区的街舖租金存在双位数字减幅。
* 文汇报：
--中信股份 总裁张极井表示，中澳铁矿第三至六条生产线的建设，目前由集团自组的EPC负责兴建，进展顺利，料第三、四条生产线可于今年底试产，第五、六条生产线有望于明年上半年试产。对于是否需要再为项目拨备，他称今年未考虑有关问题。
* 苹果日报：
--长实地产 昨日推出将军澳住宅楼盘＂峻滢＂二期余下471个单位，不足六小时全数获认购，一星期内楼盘总共872个单位几近沽清。据统计，集团过去五个月累推三个楼盘，合计共套现逾200亿港元。
* 东方日报：
--联交所资料显示，丽新国际 副主席周福安5月22日行使认股权，换取775万股丽国股份后，于5月27日以每股1.38港元，沽出当中45.8万股。而他早在5月初同样在换股后沽出套现。证券界关注周福安或会进一步减持，加上有多个基金股东减持，或会对丽国股价构成压力。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。