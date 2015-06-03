《中国重要政经日程》--6月3日

==========================今日重要政经日程==========================

6/3（周三）

*--国务院新闻办新闻发布厅10：00举行吹风会，请国家发展改革委经济体制与管理研究所循环经济研究室主任杨春平，国土资源部土地勘测规划院院长助理张晓玲，国家林业局经济发展研究中心主任王焕良，北京大学城市与环境学院教授王学军介绍生态文明建设有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

6/11（周四）

--远见、飞马旅、宁波国家高新区将于宁波举行“第13届全球华人企业领袖（宁波）峰会”，本届峰会主题为：产业与互联网+的新方向。

6/12（周五）

--由正和岛举办的“2015正和岛岛邻大会”将于2015年6月12日-13日在北京举办。

6/25（周四）

--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。

--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。

6/26（周五）

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程