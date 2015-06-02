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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 07:54 BJT

《全球汇市》美元全线下滑，欧元上扬引发轧空操作

* 美元投机客挤出过多的仓位

* 欧元上扬，因欧债收益率大涨，希腊债权人提出方案

* 欧洲央行将在今日稍后举行会议，澳洲GDP数据将对澳元构成一道考验

路透悉尼6月3日 - 美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。

美元指数 跌至95.943，周二1.5%的跌幅为2013年7月以来最大单日跌幅。

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