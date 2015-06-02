《全球汇市》美元全线下滑，欧元上扬引发轧空操作

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美元投机客挤出过多的仓位
* 欧元上扬，因欧债收益率大涨，希腊债权人提出方案
* 欧洲央行将在今日稍后举行会议，澳洲GDP数据将对澳元构成一道考验
路透悉尼6月3日 - 美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。
美元指数 跌至95.943，周二1.5%的跌幅为2013年7月以来最大单日跌幅。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。