修正-《全球汇市》美元全线下滑，欧元上扬引发轧空操作

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：删掉第四段赘字)
* 美元投机客挤出过多的仓位
* 欧元上扬，因欧债收益率大涨，希腊债权人提出方案
* 欧洲央行将在今日稍后举行会议，澳洲GDP数据将对澳元构成一道考验
路透悉尼6月3日 - 美元周三全线下滑，希腊债务协商有取得进展的希望，欧债收益率大幅上涨，两个因素合力推动欧元创下三个月最大涨幅。
美元指数 跌至95.943，周二1.5%的跌幅为2013年7月以来最大单日跌幅。
欧元兑美元 高处1.01150美元位置，隔夜攀升2%；而美元兑日圆 则回落至124.08日圆，远离12年半高点125.070日圆。
CitiFX十国集团(G10)策略主管Steven Englander称，走势陡转反映出了投机商此前做多美元和做空欧元的程度。
“今日欧元走势始于收益率波动，目前看起来还有轧空的因素。我们估计欧元/美元走势约三分之一是由收益率变动引发，67%是头寸平仓所致。”
最初的推动因素是欧盟数据，数据显示整体和核心通胀率意外大幅上升，暗示欧洲央行(ECB)新近的宽松政策措施正收到成效。
德国10年期公债 收益率(殖利率)劲升16个基点至0.68%，为约三年来最大涨幅。西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率触及2015年高点。
欧央行周三将召开政策会议，料将重申其实施庞大资产购买计划的承诺。
欧洲央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)周二就改革换现金协议的条款达成一致，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的债务谈判僵局 。这也给欧元带来提振。
目前还完全不清楚，希腊总理齐普拉斯的政府是否会接受这个计划，但市场视之为令人鼓舞的进展。
交易员表示，欧元的升速和涨幅都表明，其短线将出现整理；与此同时，在突破1.1132的20日移动均线切入位后，技术面似有改善。下一道重要技术目标为1.1210/20美元，若突破该水准，可望上探1.1325/40区间。
不过本周仍有一连串美国数据公布，包括周五的非农就业报告，任何强劲的迹象都能重振美元多头。
美元回档已令大宗商品及商品货币暂时获得提振。
澳元 劲升至0.7762美元，周二跳涨2.2%；新西兰元 涨势也不示弱，报0.7175美元。
澳元即将面临挑战。澳洲今日稍后将公布第一季国内生产总值(GDP)数据，如果结果逊于预期的增长0.7%，可能引发澳元拉回。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1149 1.1152 -0.03 -7.84 1.2097
美元/日圆 124.00 124.08 -0.06 +3.61 119.68
欧元/日圆 138.25 138.37 -0.09 -4.51 144.78
美元/瑞郎 0.9333 0.9331 +0.02 -6.12 0.9941
英镑/美元 1.5336 1.5342 -0.04 -1.52 1.5573
美元/加元 1.2408 1.2399 +0.07 +6.80 1.1618
澳元/美元 0.7761 0.7768 -0.09 -4.98 0.8168
新西兰元/美元 0.7160 0.7176 -0.22 -8.17 0.7797
澳元/日圆 96.240 96.390 -0.16 -1.54 97.750
新西兰元/日圆 88.780 89.040 -0.29 -4.85 93.310
英镑/日圆 190.17 190.36 -0.10 +2.03 186.38
澳元/新西兰元 1.0836 1.0805 +0.29 +3.51 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红/孙茉莉/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/郑茵/王丽鑫/李婷仪/李爽)
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