《中国报摘》--中国证券报6月3日

* 头版头条:

--周二11只新股密集申购，“巨无霸”中国核电赫然在列。业内人士预计，本轮“打新”冻结资金将超过前几轮IPO。不过，当日A股市场并未受到“打新效应”的影响，指数迎来普涨，蓝筹与成长共舞，大小盘股双升。

* 其他:

--继商业健康险税收优惠政策在5月份得到明确后，有望影响保险业格局的另一项税收优惠政策也在推进之中。记者从权威人士处获悉，个税递延型养老险相关政策方案目前正处于有关部门会商论证阶段，年内有望出炉。

--5月份新三板两指数依然呈现出横盘整理的态势，整体来看，市场已经从狂热状态回归，成交活跃度略有回落。截至6月2日，新三板现有2,496家挂牌公司，6月2日成交11.63亿元。部分机构认为，在经历粗放式发展后，监管日趋完善等因素将是未来新三板发展的决定性因素。

--日前，国务院批准对部分日用消费品开展降低进口关税试点：6月1日起，以暂定税率方式降低护肤品、西装、短统靴、纸尿裤等产品的进口关税，平均降幅超过50%。可以预期，未来税收政策有望进一步放开，进口跨境电商将成为电商领域的下一个风口。

--停牌半年多之后，分众传媒借壳宏达新材回归A股的神秘面纱终于揭开。宏达新材 披露重组方案，拟置入分众传媒100%股权，置入资产价值经交易各方协商后确定为457亿元。

--因筹划重大事项自5月13日停牌的万达院线 公告，公司筹划重大资产重组事项已经董事会同意，拟以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。