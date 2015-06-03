《中国报摘》--中国证券报6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--周二11只新股密集申购，“巨无霸”中国核电赫然在列。业内人士预计，本轮“打新”冻结资金将超过前几轮IPO。不过，当日A股市场并未受到“打新效应”的影响，指数迎来普涨，蓝筹与成长共舞，大小盘股双升。
* 其他:
--继商业健康险税收优惠政策在5月份得到明确后，有望影响保险业格局的另一项税收优惠政策也在推进之中。记者从权威人士处获悉，个税递延型养老险相关政策方案目前正处于有关部门会商论证阶段，年内有望出炉。
--5月份新三板两指数依然呈现出横盘整理的态势，整体来看，市场已经从狂热状态回归，成交活跃度略有回落。截至6月2日，新三板现有2,496家挂牌公司，6月2日成交11.63亿元。部分机构认为，在经历粗放式发展后，监管日趋完善等因素将是未来新三板发展的决定性因素。
--日前，国务院批准对部分日用消费品开展降低进口关税试点：6月1日起，以暂定税率方式降低护肤品、西装、短统靴、纸尿裤等产品的进口关税，平均降幅超过50%。可以预期，未来税收政策有望进一步放开，进口跨境电商将成为电商领域的下一个风口。
--停牌半年多之后，分众传媒借壳宏达新材回归A股的神秘面纱终于揭开。宏达新材 披露重组方案，拟置入分众传媒100%股权，置入资产价值经交易各方协商后确定为457亿元。
--因筹划重大事项自5月13日停牌的万达院线 公告，公司筹划重大资产重组事项已经董事会同意，拟以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。
--从中国石化集团获悉，中国石化周一在京召开油品质量升级工作视频会，全面部署新一轮油品质量升级工作。会议要求所属炼厂比国家规定早三个月完成升级项目，并同时在六家企业提前布局13个升级“国六”项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。