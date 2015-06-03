金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.31%或3.06点，报999.87点。
中国股市：沪综指震荡收升1.7%，做多情绪浓烈抵消新股发行冻资影响
中国汇市：人民币量缩微收升，短期料难突破区间震荡
香港股市：收低，投资者等待中国内地出台新政策推动资金流入港股
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巴西股市：巴西淡水河谷股价跳涨逾6%，推动指标Bovespa指数 收涨2.27%，报54,236.43点。
巴西汇市：拉美货币上涨，因投资者预期希腊及其债权人接近达成协议，可望释放更多资金支持希腊。雷亚尔兑美元 收报3.1339/46，上日收报3.1723/43。
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南非股市：小升，英美资源集团 过去一年对印度出口铁矿石增长两倍，推动其股价劲扬5%，支撑大盘。指标Top-40指数 收升0.43%，至46,377.77点。大盘综合指数 涨0.21%，报52,185.61点。
南非汇市：兰特兑美元触及11周低位，因风险资产不再受青睐
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印度股市：收低，即便之前印度央行一如预期将指标利率调降25个基点至7.25%，但央行态度谨慎的声明让货币宽松前景存疑，而且预计雨季降雨微弱，进一步打压人气。指标BSE指数 收低2.4%，报27,188.38点。NSE指数 收低2.3%，报8,236.45点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.82/83，因股市下跌；上日收报63.72/73。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.05%，报973.450点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.77%，报530.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.58%至52.780卢布。卢布兑欧元 跌0.7%至58.990卢布。(完) (整理 李爽 审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。