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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 08:22 BJT

****欧洲经济指标预测--6月3日-6月10日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    6月1日当周

    6月3-8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月      +0.3%      +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                +8.5%      +8.5%
        
    6月3日(三)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月      +0.3%      +1.0%
                           (较上年同期)                         +4.7%      +5.2%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   5月       52.7       53.1
    0750 法国Markit服务业PMI                           5月       51.6       51.6
                   综合PMI                                         --       51.0
    0755 德国Markit服务业PMI                         5月终值     52.9       52.9
                   综合PMI                                         --       52.8
    0800 意大利失业率                                  4月      12.8%      13.0%
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       5月终值     53.3       53.3
                     综合PMI                                     53.4       53.4
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      5月       59.2       59.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        4月      +0.7%      -0.8%
                   (较上年同期)                                 +2.0%      +1.6%
    0900 欧元区失业率                                  4月      11.2%      11.3%  
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                  6月         --      0.05%
                         (存款利率)                                --    负0.20%
    
    6月4日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第一季       --     10.40%
    1100 英国央行利率决定                              6月       0.5%       0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    
    6月5日(五)
    0600 德国工业订单(较前月)                          4月      +0.5%      +0.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                4月         --     逆差46
              进口(亿欧元)                                         --     421.70
              出口(亿欧元)                                         --     376.00
    
    6月8日当周
    
    6月8日(一)
    0600 德国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.5%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    4月         --     +1.20%
             经季节调整进口(较前月)                                --      +2.4%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                            --    顺差193
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    6月         --     正19.6
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   5月         --      -2.4%
    
    6月9日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      5月         --       3.3%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  4月         --  赤字262.9
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月         --      -0.2%
                                (较上年同期)                       --      -1.1%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              4月         --  逆差31.63
              全球商品贸易收支(亿英镑)                             --  逆差101.2
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值    +0.4%      +0.4%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.0%
    
    6月10日(三)
    0645 法国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.3%
    0830 英国工业生产(较前月)                          4月         --      +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      +0.7%
             制造业产出(较前月)                                    --      +0.4%
                       (较上年同期)                                --      +1.1%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              5月         --       正33(完)

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