《全球主要国家债券发行预告》--6月3日-6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/3 德国 30亿欧元 标售五年期联邦债券 6/4 日本 标售三个月期贴现国库券 6/4 日本 标售30年期公债 6/4 法国 标售长期政府债券(OAT) 6/8 德国 20亿欧元 标售国库券 6/8 日本 标售六个月期贴现国库券 6/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/9 美国 发售三年期公债 6/9 日本 加强流动性标售 6/9 英国 标售2024年到期的通膨保值公债 6/10 美国 标售10年期公债 6/10 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券 6/10 意大利 标售国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。