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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 08:56 BJT

中国个股：万达院线拟收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团100%股权

路透上海6月3日 - 中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司 周三公告称，下属全资子公司拟收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。

刊登在深交所网站公告显示，目前，该公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司股票继续停牌。

　　万达院线已连续数年成为中国最大城市电影院线，市场占有率稳定在14%左右。2012年万达集团曾以26亿美元收购美国第二大影院运营商AMC娱乐公司 。

万达院线股票此前因筹划重大事项于5月13日下午起停牌，停牌前收报244.89元人民币，过去一个月累计上涨86%。（完）

参看详情，请点选：here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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