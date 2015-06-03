中国个股：万达院线拟收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团100%股权

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月3日 - 中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司 周三公告称，下属全资子公司拟收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。
刊登在深交所网站公告显示，目前，该公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司股票继续停牌。
万达院线已连续数年成为中国最大城市电影院线，市场占有率稳定在14%左右。2012年万达集团曾以26亿美元收购美国第二大影院运营商AMC娱乐公司 。
万达院线股票此前因筹划重大事项于5月13日下午起停牌，停牌前收报244.89元人民币，过去一个月累计上涨86%。（完）
参看详情，请点选：here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。