《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

*工商时报：

--华映 昨日宣布在福建设立六代厂，总投资额120亿人民币，资金均由当地募集，华映科技（台湾华映的子公司）以私募方式募资84亿人民币，搭配大陆的银行融资36亿。另外，福建省政府和莆田市政府，合计将投入50亿人民币。这也是台湾面板厂完全在大陆筹资、大陆设厂的首例。

--触控面板产业过度竞争，宸鸿 、达鸿 董事长江朝瑞指出，对手不理性杀价，且这一波大陆股市狂飙，陆商很容易从资本市场拿到银弹，使得台湾制造业遭殃，这个问题值得政府正视。达鸿上半年亏损缩小，下半年有机会开始获利，今年拚损益两平。

--为鼓励寿险业海外投资不动产，金管会再度放宽RBC(资本适足率)计算方式。金管会指出，寿险公司投资海外与大陆地区不动产有四种方式，其风险系数各异，但考量到这四种方式承受的房价风险并无不同，因此将风险系数降调整为0.1，因此原本风险系数0.2608调降为0.1的话，海外猎楼的资金规模将可增加1.608倍。

*经济日报：

--台湾和美国下半年将在台北发起〞台美数位经济论坛〞，一同在大数据、物联网、法规调适与网路管理等领域合作。经济部认为，此举可稳固台湾在全球资通讯供应链地位，也能争取美欧大厂来台发展物联网。

--日本交流协会台北事务所代表沼田干夫表示，台日正持续洽谈避免双重课税协定，也盼及早完成台日经济伙伴协定(EPA)。

--微软为加速提升Windows 10新系统在行动、云端装置渗透率，将祭出9寸以下装置免授权金策略，藉此刺激硬体与物联网新创应用出货。业界估算，微软此举对广达 、仁宝 等代工伙伴让利总额上看150亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。