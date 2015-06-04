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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:36 BJT

《香港报摘》--信报6月4日

* 要闻版头条：

--重组后的长实地产 昨天首日挂牌表现突出，开市价70港元，收报74.1元比开市高5.86%，较每股资产净值折让24.88%。长和系主席李嘉诚表示，现时长和系重组已完成99%，今后仍会以香港作为地产业务核心。

* 其他：

--香港金融管理局督促各银行对按揭贷款组合展开全面检查。金管局副总裁阮国恒表示，银行必须检查按揭贷款，但对未有申报二按的客户可以弹性处理，并非强迫清还。

--品牌管理及分销商衍生集团 昨日宣布，与内地电子商务购物网站苏宁易购达成合作协议，本月起正式开始于该平台香港站进行网络跨境销售。衍生旗下产品也将由苏宁通过跨境直邮方式，运往内地进行网络销售。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)

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