《香港报摘》--信报6月4日

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
* 要闻版头条：
--重组后的长实地产 昨天首日挂牌表现突出，开市价70港元，收报74.1元比开市高5.86%，较每股资产净值折让24.88%。长和系主席李嘉诚表示，现时长和系重组已完成99%，今后仍会以香港作为地产业务核心。
* 其他：
--香港金融管理局督促各银行对按揭贷款组合展开全面检查。金管局副总裁阮国恒表示，银行必须检查按揭贷款，但对未有申报二按的客户可以弹性处理，并非强迫清还。
--品牌管理及分销商衍生集团 昨日宣布，与内地电子商务购物网站苏宁易购达成合作协议，本月起正式开始于该平台香港站进行网络跨境销售。衍生旗下产品也将由苏宁通过跨境直邮方式，运往内地进行网络销售。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 梁慧仪/曾祥进)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。