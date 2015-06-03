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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 08:49 BJT

国际油市：油价下滑，供应过剩与OPEC不减产预期令市场承压

产量过高加剧油市的供应过剩，出现库存满满但却无人问津的局面。但这不应只归咎于OPEC，其他地区的产量也不低，包括美国页岩油生产商和俄罗斯等等。

周三0027GMT，近月美国原油期货 较前一交易日结算价跌0.35美元，至每桶60.91美元。

布兰特原油期货 跌0.29美元，至每桶65.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 李爽/郑茵)

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