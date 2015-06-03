国际油市：油价下滑，供应过剩与OPEC不减产预期令市场承压

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
产量过高加剧油市的供应过剩，出现库存满满但却无人问津的局面。但这不应只归咎于OPEC，其他地区的产量也不低，包括美国页岩油生产商和俄罗斯等等。
周三0027GMT，近月美国原油期货 较前一交易日结算价跌0.35美元，至每桶60.91美元。
布兰特原油期货 跌0.29美元，至每桶65.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 李爽/郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。