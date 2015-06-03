《中国报摘》--其他报纸重要消息6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--上海自贸区保税区管理局最新发布的统计显示，自去年5月外汇管理部门在自贸区推出“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”以来，区内已有66家企业通过业务备案许可，试点账户累计收支规模达到635.8亿美元。由于新政策降低了外汇管理成本，推动了自贸区内的总部经济从业务运营型向资金运营型升级。
--中国农业发展银行今年以来加大信贷支农力度，强化政策性银行的逆周期调节作用，前4月累计发放贷款近5,000亿元；前4月新发放贷款加权平均利率为5.82%，比全国金融机构加权平均水平低105个基点，仅此一项即向企业让利36亿元。
**证券时报**
--今年以来，公募基金业绩表现喜人，吸引资金持续申购。在此背景下，考虑到基金规模及业绩增长的平衡关系，多家基金公司暂停了旗下偏股型基金特别是绩优基金的申购。根据统计，截至周二，全市场共有52只偏股型基金暂停申购，而今年多只绩优偏股型基金也在暂停申购之列。
--兴业证券 根据该公司融资融券证券管理规则，为控制单一证券融资规模集中度风险，周二起暂停了中信证券 、中国平安 、兴业银行 的融资买入。这是之前继申万宏源 将中国平安剔出两融标的后，又一家券商跟进。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。