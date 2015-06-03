《中国报摘》--其他报纸重要消息6月3日

**上海证券报**

--上海自贸区保税区管理局最新发布的统计显示，自去年5月外汇管理部门在自贸区推出“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”以来，区内已有66家企业通过业务备案许可，试点账户累计收支规模达到635.8亿美元。由于新政策降低了外汇管理成本，推动了自贸区内的总部经济从业务运营型向资金运营型升级。

--中国农业发展银行今年以来加大信贷支农力度，强化政策性银行的逆周期调节作用，前4月累计发放贷款近5,000亿元；前4月新发放贷款加权平均利率为5.82%，比全国金融机构加权平均水平低105个基点，仅此一项即向企业让利36亿元。

**证券时报**

--今年以来，公募基金业绩表现喜人，吸引资金持续申购。在此背景下，考虑到基金规模及业绩增长的平衡关系，多家基金公司暂停了旗下偏股型基金特别是绩优基金的申购。根据统计，截至周二，全市场共有52只偏股型基金暂停申购，而今年多只绩优偏股型基金也在暂停申购之列。

--兴业证券 根据该公司融资融券证券管理规则，为控制单一证券融资规模集中度风险，周二起暂停了中信证券 、中国平安 、兴业银行 的融资买入。这是之前继申万宏源 将中国平安剔出两融标的后，又一家券商跟进。(完)