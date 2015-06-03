全球商品：必和必拓警告全球大宗商品供给过剩局面料持续

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
煤炭、铜、镍和其他一些矿产价格跌至多年低点，必和必拓也正力抗这股低潮。
规模较小的铁矿石矿商Fortescue Metals Group 董事长Andrew "Twiggy" Forrest上月声称必和必拓和力拓生产过剩并危及经济，要求政府介入调查，但未能成功。
Fortescue董事长的请求受到行业游说团体澳洲矿业联合会(Minerals Council of Australia)的谴责，称那可能让澳洲走上“干涉主义之路”。
必和必拓铁矿石部门总裁Jimmy Wilson周三指出，尽管其进行重大投资，但该公司在海运铁矿石市场的份额仍保持在17%左右。
“Fortescue Metals自2007年进入市场以来，占海运出口的份额已成长到11%，2007-2014年间，他们是铁矿石领域成长最突出的厂商。”他在澳洲人报(The Australian)一篇评论文章中称。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 张涛)
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