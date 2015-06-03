《交易视点》台债殖利率抗涨，观望周五美国非农就业数据--元大宝来证

路透台北6月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在欧洲上日公布欧元趋5月消费者物价调和指数较去年上升0.3%优于预计，欧债殖利率也因此大幅走升，加上希腊债务协商又露出一道曙光，美债随之反应其变化，让市场必须重新思考美债这次弹升的幅度，观望周五美国非农就业数据公布。

台湾整体市场因资金及筹码因素仍有利于债市，但欧美债市走弱之情况下，台债势必做出反应，唯波动幅度才是考量重点，现行券筹码大制已被锁定，台债殖利率预估相对抗涨，而本周四将有10年期发行前交易登场将有助于市场活络较不受筹码影响，引导市场利率，预估10年券104/5期 成交区间1.53%-1.58%，五年券104/9期 成交区间在1.00%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)