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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:09 BJT

《交易视点》景气不佳料货币政策维持宽松，台债利空冲击有限--群益金鼎证券

路透台北6月3日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二利率随美债开高，市场当冲意愿高令成交量创下近期新高，银行承接意愿仍强，十年券104/5期 则维持冷清的态势。

短线料随美债波动，但景气前景不佳，货币政策预期维持宽松，预料对利空冲击有限。五年券104/9期 区间0.98-1.01%，104/5期区间1.52-1.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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