全球金市：金价因美元走弱守住升幅，关注希腊局势及美国经济数据

希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)在联合建议中提出了改革换现金协议的条款。周一晚间德、法领导人与上述机构在柏林举行了紧急会谈，敦促各家债权人弥合自身分歧并找到解决方案。

近几天，希腊债务危机的不确定性令金价获得一些支撑，投资者买入黄金寻求避险。

市场亦静待更多美国经济数据出炉，包括周五的非农就业岗位报告，以研判经济力道，以及那对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率政策会有何影响。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其周二黄金持仓减少0.59%至709.89吨，为1月以来最低。

俄罗斯财政部周二在声明稿中指出，该国今年1-4月生产63.2吨黄金，包括47.6吨矿金产出。(完)

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