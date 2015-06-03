海通期货：中国期指多头小幅减持，空头分歧加大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月3日的《期货日报》：
周二，股指期货三品种涨跌不一，IF和IC主力合约涨幅为1.25%和3.54%，全天最大涨幅为2.45%和4.67%，IH四合约尾盘收阴，主力合约IH1506下跌0.56%。三个品种合约在现货收盘后均有所下跌，IH主力合约最后15分钟下跌了1.51%，对开盘上行产生了一定压制。IC1506继续创出历史新高，说明小盘股的强势格局并未发生根本改变。尾盘滞涨使得大量前期获利多头平仓了结，三品种合约收盘时减仓12765手至745125手。
数据显示，前20名席位在IF1506、 IF1507、IF1509合约上共持买单154058手、卖单180534手，主力净空持仓16135手，较前一交易日上升1296手，和前一日比较并没有较大变化。主力合约前20多方合计减持买单9200手，前20空方合计减持9491手。在IF1506上，中信期货、海通期货、国泰君安期货、方证中期期货多头席位上大幅减持多单1548手、1873手、1384手、1031手。反观空方，减持主要集中在一家席位，永安期货席位减持卖单7648手，和前一日其席位上大幅增仓卖单6771手产生了鲜明对比，说明投机资金对日内反弹的高度并不看好。其他两家席位，海通期货和申银万国期货席位分别在IF1506上减持卖单2523手、1241手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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