海通期货：中国期指多头小幅减持，空头分歧加大

周二，股指期货三品种涨跌不一，IF和IC主力合约涨幅为1.25%和3.54%，全天最大涨幅为2.45%和4.67%，IH四合约尾盘收阴，主力合约IH1506下跌0.56%。三个品种合约在现货收盘后均有所下跌，IH主力合约最后15分钟下跌了1.51%，对开盘上行产生了一定压制。IC1506继续创出历史新高，说明小盘股的强势格局并未发生根本改变。尾盘滞涨使得大量前期获利多头平仓了结，三品种合约收盘时减仓12765手至745125手。

数据显示，前20名席位在IF1506、 IF1507、IF1509合约上共持买单154058手、卖单180534手，主力净空持仓16135手，较前一交易日上升1296手，和前一日比较并没有较大变化。主力合约前20多方合计减持买单9200手，前20空方合计减持9491手。在IF1506上，中信期货、海通期货、国泰君安期货、方证中期期货多头席位上大幅减持多单1548手、1873手、1384手、1031手。反观空方，减持主要集中在一家席位，永安期货席位减持卖单7648手，和前一日其席位上大幅增仓卖单6771手产生了鲜明对比，说明投机资金对日内反弹的高度并不看好。其他两家席位，海通期货和申银万国期货席位分别在IF1506上减持卖单2523手、1241手。(完)