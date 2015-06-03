海通期货：铜精矿供应恢复，沪铜迎来跌势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月3日的《期货日报》：
在经历了短暂上涨后，沪铜5月下旬转头向下，主力合约1509从最高46000元/吨附近跌至43520元/吨，重新回到原来的振荡区间。目前来看，传统的消费旺季已经过去，铜精矿供应也在逐步恢复。从国内外公布的各项经济数据来看，经济恢复明显不及预期，沪铜或难再现上涨行情，未来看空为主。
从具体下游需求来看，1-4月，全国电网工程完成投资866亿元，同比下降8.6%，1-4月空调累计产量同比增长仅为2.02%，而且目前空调渠道库存数量惊人。房屋新开工面积4月累计同比下滑17.3%，进入2015年后持续下滑。各方面数据均显示目前下游现货需求低迷，难以对未来铜价产生支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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