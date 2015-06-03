海通期货：铜精矿供应恢复，沪铜迎来跌势

在经历了短暂上涨后，沪铜5月下旬转头向下，主力合约1509从最高46000元/吨附近跌至43520元/吨，重新回到原来的振荡区间。目前来看，传统的消费旺季已经过去，铜精矿供应也在逐步恢复。从国内外公布的各项经济数据来看，经济恢复明显不及预期，沪铜或难再现上涨行情，未来看空为主。