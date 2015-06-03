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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:19 BJT

国泰君安期货：大连焦煤期货L型底部格局延续

以下内容节选自6月3日的《期货日报》：

近期铁矿石价格强势反弹，带动焦煤、焦炭价格上扬。对煤焦供需面而言，炼焦煤价格逐步企稳，但焦炭库存上升，下游钢材需求不济抑制其上行动力。当前煤焦仍处于L型底部区域。

进口数据上，1—4月,我国累计进口炼焦煤1467万吨，同比下滑超过20%。京唐港、日照港、连云港、天津港四港炼焦煤库存下滑至359万吨，而去年同期为671万吨。另外，峰景矿硬焦煤价格从5月初的89.75美元/吨恢复到目前的95.5美元/吨，国外炼焦煤到岸价企稳反弹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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