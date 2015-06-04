专栏节选：红色杀戮来了，资本市场猛扯后腿--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去这一年，中国用国家的力量，主导国策牛市，上海股市与深圳股市都出现暴涨的走势，这个牛市奔驰的景象被称为「疯牛」。这段期间，上证涨幅达一．五二倍，深圳股市大涨逾两倍，这是中国股市最令人惊叹的新局面。

中国经济基本面不佳，股市狂涨，很多人都担心最后泡沫如何收拾？五月二十八日，中央汇金首度减持四大银行的股份，引起市场恐慌，加上中证监警示融资融券的风险，多家券商宣布保证金提高两成，这个收紧融资信用客户杠杆的大动作，引起市场大抛售潮，上证指数大跌三二一点，跌幅高达六．五％。

英国的《经济学人》周刊提出警示，认为中国股市泡沫即将吹破，不过代表官方的新华社却在二十八日收盘后指称：「适度调整有利股市健康」。上证已直逼五○○○点，目前的Ａ股若剔除本益比较低的金融股，整体本益比已超过五十倍，而狂牛奔驰最极致的深圳创业板，今年大涨一．五倍，本益比已高达一三○倍以上。从正常眼光来看，这是不可思议的股市泡沫；但是，中国政府坚定执行「国策牛市」的意志异常坚定，这情形有国家战略的深层考量。

除了引导炒房热钱，用股市提振下调经济外，中国的国策牛市肩负着产业再升级的重任，这次创业板狂涨，摆明了中央政府要扶持新经济产业的策略，尤其是国务院总理李克强喊出的「互联网＋」及「中国制造二○二五」，都是产业未来十年、二十年发展的大战略蓝图。

**中国产业市值增，台厂供应链可能节节败退**

除了这些之外，股市大涨，上市企业市值大增，厚植更强大的竞争力，台资企业过去靠着中国廉价的劳力，享受低价工资的优势。这一回中国产业链成形，尤其是两岸互相竞争的产业，在中国产业市值大增后，台厂相关供应链很可能节节败退。

几年后，如果重新回顾这两年的产业转机，大家会发现，相对中国的国策牛市，台湾的证所税，为了追求假的公平正义，扼杀了资本市场生机，可能是最严重的战略错误。尤其是红色供应链全面袭来之际，台湾资本市场的弱化，让台湾的电子产业从占优势到落居下风的窘境。

资本市场的兴衰，是产业竞争力的延伸，也是产业发展的重要后勤弹药库，企业比竞争力，用企业的总市值就可看出端倪。例如，宏达电在二○一一年涨到一三○○元时，宏达电市值达一兆六三○亿元，大约是三五○亿美元，至少可取得参加国际手机大厂的门票。如今宏达电股价跌破一百元关卡，市值只剩下八一八亿元，也就是说，连三十亿美元都不到，恐怕没有实力打一场国际级品牌手机的竞赛了。就像当年宏碁市值一度达二八五○亿元，执行长兰奇挂冠求去后，宏碁跌到十四．八元，市值剩四五八亿元，约十五亿美元，于是一度堂堂是欧洲ＰＣ品牌冠军的宏碁沦为中小企业。

**技术、股价、市值--台积电尽全力保持不败神话**

最近红色供应链的杀戮受到市场高度重视，台湾电子供应链压力倍增，但到目前为止，台积电仍稳如泰山，这是因为台积电市值够大，中国的半导体制造产业仍与台积电有很大一段差距。像是中国全力发展培植超过二十年的中芯半导体，目前市值大约三二○亿港币，折合新台币约一三○○亿元，这对市值近新台币四兆元的台积电，双方仍有很大落差。

台积电够强大，中国也只能采取挖墙脚的战略，逐一买下台积电代工客户，像豪威、矽成积体电路，相继被中国的创投业者买下，台积电未来如何维持领先态势，至少技术要持续领先，股价、市值能持稳不坠，才能保持不败的神话。

不过，中国资本市场蓬勃发展，不可轻忽中国可以用「钱」与「权」来买技术。像是江苏长电就并下全球第四大封测厂新加坡的星科金朋，慢慢朝与日月光、矽品鼎足而三的方向前进。去年江苏长电营收六十四．二八亿元人民币，净利一．五六亿元人民币，这与日月光营收达新台币二五六五亿元、二三五．九三亿元的净利，与老二的矽品八三○亿元营收、一一七．三亿元净利，仍然有很大差距。但并入星科金朋，让江苏长电正朝全球前三大封测厂目标迈进，目前江苏长电市值二七九．二亿元人民币，折合新台币约一三九○亿元，与矽品的一五二○亿元，已差距不大。

长电的营收与净利都距离矽品、日月光很远，但市值与矽品相去不远，其间差别的是本益比。有了中国牛市当后盾，长电的本益比已超过一三○倍，但矽品在台湾只有十二．四倍，目前两岸半导体与封测产业实力仍有一段很大差距，但是中国股市蓬勃发展，拉高了本益比，进而垫高了市值，让台湾的产业面临快速被逆转的风险。

除了资本市场提供助力，中国官方也赞助一把。像中国发展手机晶片产业已列为最高战略，清华紫光主导，私有化展讯与锐迪科，除了大额增资募集资金外，又邀英特尔入股二○％，同时要求英特尔提供技术援助，这个跨国联盟逐渐累积竞争力，最近紫光股价连拉五支涨停板，本益比拉高到九十九倍。相对来看，本来垄断中国手机晶片的联发科，今年以来股价下跌一一％，来自清华紫光、华为扶持的海思的压力逐渐显现了；但是联发科目前市值仍达新台币六四四三亿元，超过二○○亿美元，短期间仍有优势，而三、五年之内会如何？恐难预料。

台湾的半导体产业短期仍领先中国，但是红色杀戮已全面袭向苹果供应链，最显着的是最近新普科技董事长宋福祥跳出来说，假如中国开放台湾的企业到中国IPO(首度公开发行)，台湾可能就有大危险，这与本益比及市值有很大关联，因为电池模组的竞争已浮上枱面了。

**竞争短兵相接，电声、连接器一一沦陷**

目前新普与顺达科的本益比都在十二倍左右，但是，中国的竞争对手德赛电池已把本益比拉高到五十倍以上，今年以来，德赛电池股价大涨一倍，市值拉升到一三三．三亿人民币，折合新台币约六六六．五亿元。德赛去年营收六十三．八九亿人民币，净利二．三四亿人民币，与新普的营收新台币六○○亿元，净利新台币三十三．八六亿元，相去很远。但新普的十二倍本益比，对上将近五十倍本益比的德赛，新普市值只有新台币四三四亿元，新普的营收、净利都比德赛高出一倍，但市值却只有德赛的三分之二。德赛崛起，已让顺达科不支，业绩持续衰退，现在德赛进击老大，怪不得宋福祥要有感而发。

整个中国的苹果供应链快速崛起，最显着的是电声产品的美律首季EPS(每股纯益)只剩下○．三五元；美律的股价也从一九五元掉到六十一元，市值跌剩一二六亿元。但是中国的产业链却在此时快速崛起，○七年才从潍坊怡力达电声公司重组的歌尔声学，○八年五月正式上市，去年营收一二六．九九亿人民币，净利达十六．五七亿人民币，市值已高达六八二亿人民币，换算成新台币是三四一○亿元，这对照美律，已几乎是大人打小孩的规模。最近歌尔声学股价扶摇直上，本益比超过四十倍，已是该行业的老大，同时超越○五年抢先在香港上市的瑞声科技。

瑞声科技一四年营收八十八．七九亿人民币，净利是二十三．一七亿人民币，EPS是一．八九元人民币，营收不及歌尔声学，但净利却超过歌尔声学。这两家公司都成了苹果供应链不可或缺的成员，反而是台湾的供应链逐渐被边缘化。

这种边缘化现象在连接器产业最显着，立讯精密的崛起，让台湾出现满地碎片化的零组件产业，立讯专注在连接器的生产，这个产业原是台湾的最强项，郭台铭最早起家的也是由此开始。一○年立讯以每股二十八．八六人民币在深交所挂牌，去年营收达七十二．九五亿人民币，净利达六．三亿人民币，市值已高达四四二亿人民币，本益比高达七十五倍。

立讯从传统的３Ｃ连接器起家，后来切入无线充电模组及TYPE–C领域，表现愈来愈出色，目前已成为苹果Apple Watch无线充电模组的独家供应商，去年立讯的营收有近半数来自苹果，成长率将近八成。立讯快速在中国崛起，如今挥军台湾，又拿下经营每况愈下的宣德经营权，让宣德败部复活。

但是被立讯挤压的台湾零组件厂，状况都很惨，像信音的股价从五十一．九元跌到一○．一元，生产电源线的万旭从九十五．二元跌到六．六一元，撼讯从七十七．三元跌到六．九元，同是生产连接器的禾昌从七十五．五元跌到十一．七元，立讯切入生产难度很高的TYPE–C，享受苹果成长的商机，但台厂零组件厂却摔得满地碎片。像禾昌从○九年写下EPS六．五元佳绩，如今连续两年亏损，产品竞争已愈来愈无力，这是台厂零组件产业普遍的写照。

资本市场提供创业的养分，快速壮大企业，并使企业向上提升。像是从深圳宝安区石龙社区崛起的欣旺达，原本是销售精密注射产品（模具）起家，后来切入电池充电器，如今成了提供电子电源及锂电池供应商。在台达电于石碣镇设厂时，欣旺达只是名不见经传的在地小厂；但一一年欣旺达在创业板挂牌，如今市值已到一八○亿人民币，本益比达一○四倍，这已是一家中型零组件供应商。

同样的还有○一年才在深圳深南大道成立的大族激光，如今成为苹果蓝宝石基板供应商，台湾有很多企业切入蓝宝石基板生产，但是像鑫晶钻等仍陷入苦战，大族激光却脱颖而出，去年大族激光营收达五十五．六五亿人民币，净利达七．○七亿人民币，市值达三八五亿人民币，享有的本益比超过六十倍。

目前红色杀戮集中在半导体及苹果供应链，中国发展半导体产业是进口替代的必然趋势，因为这两年中国进口的半导体产品已凌驾石油，成为最大进口商品，中国有迫切建立半导体供应链的压力。因此，由国务院主导芯片集成计画，希望在十年内巩固中国半导体产业的竞争力。

**欠缺政策扶植，半导体业单枪匹马对抗中国**

半导体是台湾过去三十年来最成功的产业，从晶圆制造、封装测试及ＩＣ设计，台湾有十分完整的产业链，尤其是台积电在晶圆代工、日月光在封测，及联发科在ＩＣ设计一直保持强劲的竞争优势，现在中国的追兵来了，千万不可掉以轻心。

至于苹果供应链，在李克强拜托库克要多采用中国供应链的要求下，台厂优势逐渐消失，像触控面板的欧菲光电只是从○一年才成立的中小企业，但去年营业额已拉大到一九四．八二亿人民币，净利六．八一亿人民币，如今市值拉高到四九八亿人民币，今年股价从十七．九二涨到五○．一八人民币，本益比超过八十倍，欧菲光电崛起，ＴＰＫ宸鸿已转盈为亏，首季出现一○．一四亿元的亏损，洋华年亏损超过一个股本，而胜华已经停止交易。

两岸产业竞争，台湾少了政府政策的扶持，很多企业单枪匹马对抗整个国家，中国资本市场有了狂牛加持，股价大涨，本益比拉高，竞争力强化。对照台湾资本市场，股市交易量减少，周转率下降，本益比拉低，台厂的优势逐渐消失，这正是台湾产业在中国供应链崛起，不断地被挤压，最后碎片化的事实！

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。