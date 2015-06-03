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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:29 BJT

方正中期期货：大连棕榈油期货需防范冲高回落风险

以下内容节选自6月3日的《期货日报》：

在利好因素发酵及其他油脂市场配合的环境下，棕榈油价格近期涨势如虹，远月合约甚至突破前期高点。不过，在资金助推下，价格上涨速度过快，且价格走势已对利好因素有所消化，后期市场需要冷静一下，短期内需防资金阶段获利了结引发的价格振荡。

　　棕榈油价格前期上涨过快，利好因素已经得到体现，市场积累了一定的获利了结筹码，一旦棕榈油市场内部利空因素出现，或是美豆价格反弹使得油粕强弱转化，或是原油价格下行，均易引发资金迅速获利了结。近期需防范棕榈油价格冲高回落的风险，多单宜适当减仓，留底仓逢低滚动做多。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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