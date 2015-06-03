方正中期期货：大连棕榈油期货需防范冲高回落风险

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月3日的《期货日报》：
在利好因素发酵及其他油脂市场配合的环境下，棕榈油价格近期涨势如虹，远月合约甚至突破前期高点。不过，在资金助推下，价格上涨速度过快，且价格走势已对利好因素有所消化，后期市场需要冷静一下，短期内需防资金阶段获利了结引发的价格振荡。
棕榈油价格前期上涨过快，利好因素已经得到体现，市场积累了一定的获利了结筹码，一旦棕榈油市场内部利空因素出现，或是美豆价格反弹使得油粕强弱转化，或是原油价格下行，均易引发资金迅速获利了结。近期需防范棕榈油价格冲高回落的风险，多单宜适当减仓，留底仓逢低滚动做多。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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