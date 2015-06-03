方正中期期货：大连棕榈油期货需防范冲高回落风险

在利好因素发酵及其他油脂市场配合的环境下，棕榈油价格近期涨势如虹，远月合约甚至突破前期高点。不过，在资金助推下，价格上涨速度过快，且价格走势已对利好因素有所消化，后期市场需要冷静一下，短期内需防资金阶段获利了结引发的价格振荡。