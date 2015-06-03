瑞达期货：沪胶期货持仓增多减空操作明显

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月3日的《期货日报》：
6月2日，沪胶主力1509合约波动加剧，早盘多头一度增仓上试15000元/吨关口，但由于整数关口空头强势抛压，期价弱势下探，并于午盘逼近14500元/吨。然而，空头打压也未能顺畅，14500元/吨附近多头增仓顽抗，期价振荡回抽。尾盘在部分空头获利离场的情况下，期价报收带长上下影线的十字星。
交易所多空持仓前20席位的数据显示，当日1509合约出现明显的增多减空迹象。其中，多头增持1439张，空头减持2041张，实现净空单16185张。
具体来看，主力1509合约上，多头前20席位中，有13个席位增持多单。不过，除广发期货席位增持1158张多单，表现较为明显外，其余席位增持幅度均在500张以内。而在减持多单的7个席位中，仅有中国国际期货席位减持幅度较为明显，为970张，其余席位减持幅度均在300张以内。整体来看，多头主力对后市表现得较为坚定。(完)
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