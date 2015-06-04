专栏节选：多头需要坏消息--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当投资人转趋保守之际，全球股市却相继创下新高，这不但可能，而且是正常，甚至是必要的前提。股市攀越忧虑之墙，指的就是这种状况，事实上，这是市场的「障眼法」，在指数攀新高之际，值得我们一探究竟。

首先，只有当投资人抱持负面看法时，股市才会愈攀愈高。出个题目：股市何时会崩盘？二选一：Ａ、当每个人都持空头看法；Ｂ、当每个人都持多头看法。答案是Ｂ。股市看多时，投资人会拿出所有的闲钱买进股票，然后静待其他人进场拉抬。但如果「每个人」都看多，那么「每个人」都已经抱满股票，这时根本「没有人」可以再进场推升股价，股市只能下跌修正了。一旦股市下跌，「每个人」又都成了卖方。

同样地，我们需要坏消息、一些让人担忧的事，好让保守的人抱着资金在场外观望；当利空出现、股价却愈走愈高，此时这些在场外的人将被迫反手作多，进而推动股价上扬。

第二个障眼法，是最成功的投机者之一乔治索罗斯所称的反射理论（reflexivity）--公司的市值愈高就愈有价值。大公司想拓展不同产业或产品，可购并相关领域的小公司，以较低的成本向银行借钱，或较低的价格进料，其股价进一步走升的机率增加。

一般人会因股价上涨而获利了结，并寻找绩效落后的股票。然而，在股市要赚大钱，并不是买进多档个股，然后上涨个一成就落袋出场（其实，通常是会出现五○％的亏损），而是买进像苹果这种股价长线翻一倍、三倍或五倍的股票。

第三，是股价和大盘指数间的非线性特质。非线性概念最常举的例子是「挤番茄酱」。把番茄酱的瓶子倒过来，敲一下底部，番茄酱没有出来，再敲几下，还是一样，等到敲第五下或更多下时，番茄酱突然一古脑儿全流出来了。有时候股市比我们所预期的，要花更大的劲儿才能突破压力。

人们通常以线性方式来思考，沿着固定的速率直线上升；但真实世界很少这么有规律，特别是股市，通常需要多敲几下瓶底，指数才有办法突破重要心理关卡；一旦突破了，市场便将更上层楼。

最后，还有「卖在谣言发生时，买在事实发生后」的现象。当一潜在事件人尽皆知时，其效应通常已反映在股价上了。当潜在事件终于发生了，市场走势却与我们预期的相反，这与崩盘的例子类似，只是波动幅度小一点。当前市场还有值得担心的事：希腊倒债危机、联准会升息日近、中国经济增速放缓⋯，这些都可能成为推升市场走高的动能。

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。