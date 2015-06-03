芝加哥期市：小麦价格延续涨势，触及一周高位

在上个月德州和奥克拉荷马州出现豪雨及洪水后，交易商等候有关美国硬红麦质量的初步数据。

美国农业部周一公布的数据显示，上周美国冬麦生长优良率为44%，低于之前一周的45%。农业部还表示，上周春麦生长优良率为71%，高于之前一周的69%。

芝加哥期交所7月玉米 持稳在每蒲式耳3.59-1/4美元，大豆期货 则升0.2%至9.42-1/2美元。

官员表示，印度总理莫迪计划向数以百万计农户提供与作物价格相关的收入保险，但这对改善农村生活状况的帮助可能不大。

受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，印度调降今年雨季的雨量预测至长期均值的88%，令外界担心印度将出现六年来的首次旱灾，该国有近半数的农田缺乏灌溉。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.50 2.00 +0.39% +4.20% 492.03

CBOT玉米 359.25 0.25 +0.07% +1.99% 362.45

CBOT大豆 942.50 1.75 +0.19% +1.78% 957.24

CBOT稻米 $9.74 -$0.04 -0.36% +0.93% $9.81

美国原油 $60.88 -$0.38 -0.62% +1.13% $59.10

汇率

欧元/美元 $1.114 -$0.001 -0.09% +1.99%

美元/澳元 0.776 -0.001 -0.10% +2.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 王兴亚/王颖)