金属期市：伦铜几近持平，中国经济增长疑虑压抑金属消费前景

中国经济增速已经降至数十年来最慢水平，在好转之前还将进一步恶化。经济学家表示，自由化改革需要一定时间才能尝到甜头，为实现可持续转变，中国政府还需咬牙坚持。

美国4月工厂订单下滑，因运输设备及其他商品的需求疲弱，表明美元升值及能源产业削减支出，使得制造业仍然受到抑制。

希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

全球矿业巨擘必和必拓 周三发出警告，全球大宗商品供给过剩的状况可能还将持续。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金