金属期市：伦铜几近持平，中国经济增长疑虑压抑金属消费前景

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国经济增速已经降至数十年来最慢水平，在好转之前还将进一步恶化。经济学家表示，自由化改革需要一定时间才能尝到甜头，为实现可持续转变，中国政府还需咬牙坚持。
美国4月工厂订单下滑，因运输设备及其他商品的需求疲弱，表明美元升值及能源产业削减支出，使得制造业仍然受到抑制。
希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。
全球矿业巨擘必和必拓 周三发出警告，全球大宗商品供给过剩的状况可能还将持续。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 王丽鑫/王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。