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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部10年期续发固息国债
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周三(3日)10:35-11:35
    --受访人数: 12位(银行、券商)
    --预测区间: 3.54%-3.63%
    --预测均值: 3.58%(按各家机构预测值平均)
    
    
      
    --6/3       汇丰服务业PMI                        5月
    --6/8       进出口贸易数据                       5月
    --6/9       工业生产者价格指数(PPI)              5月
                居民消费价格指数(CPI)                5月
    --6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
                社会消费品零售总额                   5月
                工业增加值                           5月
                房地产投资和销售情况月度报告         5月
    --6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       5月
    --6/23      汇丰制造业PMI初值                    6月
    --6/28      规模以上工业企业利润               1-5月
    --6/30      中国货物和服务贸易                   5月
    --6/30      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）             一季度
    
    
      
    --中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构
投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资
人则不低于1,000万元。 
    --中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,45
9亿元人民币，当前该工具利率3.10%。 
    --中国央行周二晚间公布，5月份中期借贷便利操作（MLF）净收回中期基础货币250亿
元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。 
    --河北省周二定向发行约128亿元人民币地方债，含一般和专项债，其中专项地方债利
率以国债五日均值定价，一般债券仅在国债五日均值基础上加5个基点(bp)。 
(完)
    
    
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