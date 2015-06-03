《中国债券市场每日交易备忘》--6月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部10年期续发固息国债 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(3日)10:35-11:35 --受访人数: 12位(银行、券商) --预测区间: 3.54%-3.63% --预测均值: 3.58%(按各家机构预测值平均) --6/3 汇丰服务业PMI 5月 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构 投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资 人则不低于1,000万元。 --中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,45 9亿元人民币，当前该工具利率3.10%。 --中国央行周二晚间公布，5月份中期借贷便利操作（MLF）净收回中期基础货币250亿 元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。 --河北省周二定向发行约128亿元人民币地方债，含一般和专项债，其中专项地方债利 率以国债五日均值定价，一般债券仅在国债五日均值基础上加5个基点(bp)。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次