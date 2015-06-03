更正-基金产业：美国领航集团计划将中国A股纳入其整体新兴市场ETF

(更正：标题及内文中的“先锋集团”有误，应为“领航集团”)

路透纽约6月2日 - 美国领航集团(Vanguard Group)周二称，计划将中国A股纳入它的整体新兴市场上市交易基金(ETF)，成为美国首支对中国A股有直接敞口的整体新兴市场ETF。

该集团称，领航富时新兴市场ETF(The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) 将纳入中国股票。该ETF的资产规模约为500亿美元，是在美国挂牌交易的最大ETF之一。

迄今为止，在美国上市的侧重中国市场的ETF中，只有少数几支对A股有直接敞口。

“纳入中国A股...将向投资者提供更为全面的敞口，去参与中国这个重要的新兴经济体，以及中国股市这个全球市值第二大的股市，”领航集团称，该公司指出中国占全球贸易的约20%，占全球消费的7%。

领航集团称，近期公司获得了投资中国A股的配额。

领航ETF调整的同时，领航新兴市场股指基金也在调整股指标的。中国A股将占该新兴市场股指基金新指标的5.6%。(完)