台湾股市：盘初受低接买盘提振小涨，但全球经济疑虑令交投谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月3日 - 台湾股市周三盘初小涨，连续三天下跌后出现部 分低接买盘，但受全球经济疑虑影响，交投依旧谨慎。 0116 GMT，加权股价指数 小涨0.12%，报9,625.68点，上日收 跌0.12%，连续第三日下跌。 交投活跃的个股中，群创光电 上涨0.6%，元大金控<2885.T W>同样涨0.6%。 电子类指数 上升0.3%，金融保险类指数 小升0.2%。( 完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。