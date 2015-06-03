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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:39 BJT

台湾股市：盘初受低接买盘提振小涨，但全球经济疑虑令交投谨慎

路透台北6月3日 - 台湾股市周三盘初小涨，连续三天下跌后出现部
分低接买盘，但受全球经济疑虑影响，交投依旧谨慎。
    
    0116 GMT，加权股价指数 小涨0.12%，报9,625.68点，上日收
跌0.12%，连续第三日下跌。
    
    交投活跃的个股中，群创光电 上涨0.6%，元大金控<2885.T
W>同样涨0.6%。
    
    电子类指数 上升0.3%，金融保险类指数 小升0.2%。(
完)

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