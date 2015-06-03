港报社评：彻查缺失防特大船难重演--星岛日报6月3日

载着四百五十八人的「东方之星」号旅游客轮，在长江翻沉，失踪的四百多人恐凶多吉少，首务之急是全力搜救。对于这宗四十年来中国最严重的沉船灾难，当局除了归咎天灾，还须详细调查，由船只构造等硬件到防灾应变等软件，一一剖析检讨以求改善，防止再有这类事故发生。 今次出事的客轮，获交通部评为「部级文明船」，设计上可以抵挡八至十级风力，事发时没有超载，而气象台录得肇事龙卷风强达十二级，天气应该是这场灾难的最大肇因，但是船上工作人员的应变、失事后能否降低死亡率，就不是全靠天气控制。 就今次灾难，有业内人士提出了不少疑点。在防灾方面，业内人士指出客轮下水后曾经多次用上非原厂设计的改装，怀疑部分结构超出规格限制，可能削弱客轮的抗风力。此外，当客轮遇风转舵，却可能犯下侧面迎风的大忌，大增翻船风险。

至于灾难发生后，如何减轻伤亡，有当地媒体报道指，当局在翻船三小时后才接获求助报告，怀疑是船长等人在波涛汹涌的江面浮沉到岸边才有办法救助，结果失去了救人「黄金四小时」。

由于翻船事出突然，船长能否把握有限时间，对内发出警报，对外发出求救讯号，关乎全船人命安危和救援人员能否尽快赶到现场。今次船长穿着救生衣成功逃生，大量乘客却恐葬身江底，他有没有尽好船长责任，还是客观环境不容许他这样做，有关部门需要彻查，并向死伤者家属和公众明确交代。 二○一二年国庆之夜，本港发生南丫岛对开两船相撞三十九人丧生海难，其后由法庭展开聆讯，不止为了追寻真相向死者家属交代，向疏忽职守者问责，更是对相关部门作出「全身检查」，查找体制本身的弱点，以求根治，防范日后再发生。

才不过今年四月，深圳举行了第十六届亚太地区海事机构首脑会议，突出了船体改造、缺乏安全管理体系、船员整体质素不高、乘客安全培训不到位、应急搜救保障不足等问题。中国可以用来对照今次事故有哪些方面符合会议指出的弊病。 尤其是航行安全方面，除了上述问题，当局须检讨有没有善用今天先进科技提供的机会，例如善用衞星导航系统，以及确保大型载客船只在恶劣天气中定时与航道管制中心保持联络，以便一出问题即可迅速应变驰赴救援。 经济起飞，国人多了闲钱旅游，形成消费服务业推动经济的庞大力量，不少地方正积极发展邮轮旅游，在看到这方面发展带来的商机、把设施做到舒适漂亮之外，更须在安全措施上毫不松懈，不断改进，让消费者放心，才能够产生持续生财的效果。

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